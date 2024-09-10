İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın gidişatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olayın kısa sürede aydınlatılacağını ve adaletin tecelli edeceğini belirtti.

“Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor”

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın hızla ilerlediğini vurguladı. “Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon insan bu olaydan derin üzüntü duyuyor. Herkesin beklentisi, bu olayın bir an önce aydınlığa kavuşması ve adaletin sağlanması” dedi.

Savcılar ve kolluk güçleri soruşturmayı yürütüyor

Soruşturmanın detayları hakkında bilgi veren Yerlikaya, şu an dört savcının ve kolluk güçlerinin birlikte çalışarak soruşturmayı yürüttüğünü belirtti. “Kabine Toplantısı’nda bu konu hakkında bir sunum yapmadım. Ancak şu anda soruşturma devam ediyor ve gelişmeleri hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gözaltı sayısının artıp artmayacağına dair bilgi verildi

Gözaltı sayısının artıp artmayacağıyla ilgili bir soruya ise Yerlikaya, “Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda süreç ilerleyecek. Detaylı bilgiyi Adalet Bakanımız paylaşacaktır. Bu tamamen onun sorumluluğundadır” şeklinde yanıt verdi.

Olayın nedeni ve kuvvetli şüpheler üzerine açıklama

Narin Güran’ın ölümüne dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusuna da açıklık getiren Bakan Yerlikaya, “Olayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı konusunda, her şeyin en kısa sürede netleşeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız da Narin Güran’ın katillerinin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağını belirtti” dedi.

Aileye başsağlığı mesajı ve medyanın rolü

Yerliyaka, sosyal medya paylaşımında Narin Güran’ın ailesine başsağlığı dilemediği yönündeki bir eleştiriye yanıt verirken, “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili kamuoyuna bilgi verdim. Rahmet diledim ve başsağlığı mesajımı paylaştım. Daha fazla bir açıklama yapmaya gerek görmüyorum. Basın bu süreçte önemli bir rol üstlendi ve görevini yaptı. Artık son sözü hakimler ve savcılar söyleyecek” ifadelerini kullandı.

“Adaletin tecellisi için çalışmalarımız sürüyor”

Bakan Yerlikaya, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ve İçişleri Bakanlığı’nın suçla mücadeledeki rolünün her zaman devam edeceğini belirterek, “İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşılaşmayız. Biz suçları aydınlatıp suçluları adalete teslim ediyoruz ve suçun önlenmesi bizim görevimiz” şeklinde konuştu.