A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçının ardından basına önemli açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, alınan galibiyetten dolayı memnuniyetini dile getirirken, gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk maç olan Galler karşılaşmasında gösterilen performansın ardından takımın İzlanda maçında iyi bir reaksiyon gösterdiğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "İlk maçtan sonra güzel bir reaksiyon gösterdik. Maça iyi başladık, oyun planımıza sadık kalarak istediklerimizi sahada sergiledik. İzlanda'ya karşı geçmişte zorlandığımız zamanlar oldu ancak bu kez istediklerimizi yaparak galibiyeti hak ettik" dedi.

"Forvetsiz oyunla istediğimizi aldık"

Takımın hocası Vincenzo Montella'nın oyun sistemine yönelik eleştirilere de değinen Çalhanoğlu, "Hocanın sistemine saygı duyulması gerekiyor. Uzun yıllardır milli takımda oynuyorum ve birçok farklı hoca ile çalıştım. Her hocanın farklı bir sistemi ve taktik anlayışı var. Biz Avrupa Şampiyonası'nda da forvetsiz oynadık ve başarılı olduk. Bugün de forvetsiz bir oyunla istediğimizi aldık. Hocamızın planına güvenmemiz ve ona destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çalhanoğlu, kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değinerek, "Artık eleştiriler karşısında kulaklarımı tıkamaya çalışıyorum. Kimseyi memnun etmek zorunda değilim, elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum. 21 yıl sonra bir Türk oyuncunun Ballon d'Or'a aday gösterilmesi büyük bir gurur. Bunu başardığım için mutluyum ve kariyerime odaklanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Gelecekte ne olacağını birlikte göreceğiz"

Transfer konusuna da değinen Hakan Çalhanoğlu, birçok teklif aldığını ancak Inter'de kalma kararını verdiğini belirterek, "Sözleşmem var ve Inter de beni bırakmak istemiyor. Fakat gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben şu anda Inter'de elimden gelenin en iyisini yaparak hedeflerime odaklanmış durumdayım. Ayrıca 100 milli maç hedefine ulaşmak için çabalıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.