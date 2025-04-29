Yeni Mini EYT düzenlemesiyle 44-50 yaş arası sigortalılara yaş şartı olmadan emeklilik kapısı aralanıyor. 3600 prim günü yeterli olacak. Bağ-Kur'lular içinse 5 yıl erken emeklilik imkanı geliyor.

Mini EYT düzenlemesi yolda: 3600 prim günüyle erken emeklilik geliyor

Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca vatandaş için sevindirici gelişme geldi. Hükümetin üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda "Mini EYT" olarak adlandırılan yeni erken emeklilik düzenlemesi, Meclis gündemine taşınmak üzere hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle 44 ile 50 yaş arasındaki sigortalı çalışanlara yaş beklemeden emeklilik yolu açacak.

3600 günle yaş şartı aranmadan emeklilik fırsatı

Yeni sistemin en dikkat çeken noktası, 3600 prim günü bulunan çalışanlara yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı tanınacak olması. Bu düzenleme sayesinde, prim eksiği veya yaş engeline takılan milyonlarca kişi, artık emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

Bağ-Kur'lular için 5 yıl erken emeklilik imkanı

Düzenleme sadece SSK'lıları değil, Bağ-Kur statüsünde çalışanları da kapsıyor. Halihazırda Bağ-Kur'lular için aranan 9000 prim günü şartı, yeni sistemle birlikte 7200 güne indirilecek. Bu sayede Bağ-Kur'lular için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik yolu açılmış olacak.

Kademeli emeklilik modeli geliyor

Mini EYT modeli, aynı zamanda sigorta giriş tarihine göre kademeli emeklilik esasını da getirecek. Böylece her çalışanın sigorta başlangıç yılına göre esnek bir emeklilik takvimi belirlenecek. Bu model, farklı yaş gruplarındaki çalışanlara daha erken yaşlarda emeklilik kapısı açacak.

Mini EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni Mini EYT düzenlemesinin, önümüzdeki haftalarda TBMM'ye sunulması ve 2025 yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hükümet ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinin ortak yürüttüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.