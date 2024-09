İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saygısızca araç kullanan ve düğün ya da asker konvoyu yaparak trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin affedilmeyeceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin incelendiğini açıkladı.

Çok sayıda sürücüye idari para cezası

Bakan, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından sivil trafik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 16 sürücünün kimliğinin tespit edildiğini belirtti. Söz konusu sürücüler A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olarak açıklandı. Bu kişilere, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’na göre drift yapmak, izinsiz çakar siren kullanmak, hız sınırını ihlal etmek, konvoy yapmak gibi çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz" dedi. Ayrıca, vatandaşlardan bu tür araç kullananları 112’ye bildirmelerini isteyerek, gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.