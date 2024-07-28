İzmir’de yaşanan elektrik faciasının ardından yapılan gözaltılar ve İZSU Genel Müdürü Okan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin serbest bırakılması üzerine adliye önünde Cemil Tugay’ın açıklamaları ve alkışlı karşılamalar AK Partili milletvekillerinin tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bugün yaptığı açıklamayla bu eleştirilere yanıt verdi.

"Açıklama ciddiyetten uzak"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasının ciddiyetten uzak olduğunu belirterek, "İki vatandaşımızın hayatına mal olan elektrik kaçağı hadisesinde tutumumuz ve söylemlerimiz kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bizleri hedef alan ve yargıyı etkilediğimizin iddia edildiği gerçek dışı, gayri kurumsal ve ciddiyetten uzak bir açıklama yapılmıştır" dedi.

"Yargıya müdahale amacı taşıyor"

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasının yargı sürecine müdahale etme amacında olduğunu belirterek, “Aynı açıklamada yer alan; ‘Suçsuz olduklarına inandıkları eş, yakın ve mesai arkadaşlarının, yargılama süreçlerinde gergin bir bekleyiş içinde olan insanların, salıverme kararı sonrasında yaşadıkları birkaç saniyelik sevinç insani bir durumdur’ ve ‘Hepimize düşen görev, bu yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı vermektir’ ifadeleri yargıya müdahale ve yönlendirme amacı taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"CHP’den beklerdik"

İnan, AK Partili siyasetçilerin ölümleri istismar eden taraf olarak gösterildiğini ve bu açıklamanın aslında CHP Genel Merkezi veya CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan beklediklerini söyledi. “İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal açıklamasında AK Partili siyasetçiler olarak bizler ‘ölümleri istismar etmek ve siyaseten karşı olduğumuzu düşündüğümüz bir tarafa suç atma telaşı’ içerisinde gösterilmekteyiz. Olayın toplumsal etkisi nedeniyle CHP Genel Merkezi’nden bir açıklama yapılması beklenirken, bizleri doğrudan hedef alması nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı’nın yapması gereken bir açıklamayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın alelacele yapmasındaki kötü niyeti, suçluluğu ve yargıya müdahale çabasındaki telaşlarını da anlıyoruz” dedi.