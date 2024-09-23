İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesi konusundaki rahatsızlığını dile getirdi.

İhlallere sert tepki

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Stylianides arasında bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türk karasularında yaşanan ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Yunan Bakan’dan açıklama

Yunan Bakan Stylianides ise, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirterek, olayın siyasi bir boyutunun olmadığını söyledi. Stylianides, yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması adına gerekli önlemlerin alınacağına dair güvence verdi.

İnceleme başlatıldı

Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerin Türk makamlarına iletileceğini sözlerine ekledi.