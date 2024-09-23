Apple, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisiyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Özellikle "Plus" modelinin kaldırılması beklenirken, bu boşluğu dolduracak olan iPhone 17 Air hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Bu model, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince telefon olma özelliğini taşıyacak.

İnce ve şık tasarım

Başlangıçta iPhone 17 Slim olarak adlandırılan model, daha sonra iPhone 17 Air ismiyle anılmaya başlandı. Bu telefon, Apple’ın gelecek yılki serisinde dördüncü model olarak yer alacak ve önemli ölçüde daha ince bir tasarıma sahip olacak. Yapılan tasarım değişikliği, titanyum kasa yerine alüminyum şasi kullanılmasıyla sağlanacak.

Ekranda yenilikler

iPhone 17 Air’ın ekranı 6.6 inç boyutunda olacak, bu da mevcut iPhone 16 Plus’ın 6.7 inçlik ekranına göre daha küçük bir boyut anlamına geliyor. Ayrıca, Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı çentik bölümü de daha dar olacak. Ekran boyutunun değişmesi, Apple’ın ince tasarım için farklı alternatifler denemesiyle mümkün hale geliyor.

ProMotion teknolojisi ve dayanıklı ekran

Apple, 2025 yılında iPhone 17 Air dahil olmak üzere tüm serisinde ProMotion ekran kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların daha akıcı kaydırma ve video deneyimi yaşayabilmesi için 120Hz’a kadar yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, ekranın daha dayanıklı ve yansıma önleyici olması da bekleniyor, bu da daha iyi görüntü kalitesi sağlayacak.

Yenilikçi kamera düzeni

iPhone 17 Air, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir kamera düzenine sahip olacak. Arka kameraların, Google Pixel 9 Pro’daki gibi cihazın üst orta bölümüne yerleştirilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, Apple’ın 2007 yılından beri süregelen sol üst köşe yerleşimini değiştirecek.

Gelişmiş ön kamera

Tüm iPhone 17 serisinde altı elementli lens içeren 24 megapiksel bir ön kamera bulunacak. Bu, iPhone 16 serisinin 12MP ön kamerasına göre önemli bir iyileşme sunuyor. Daha yüksek çözünürlük, fotoğrafların kalitesini artıracak ve daha ince detayların yakalanmasına olanak tanıyacak.

Daha fazla bellek ve güçlü işlemci

iPhone 17 Air, 8GB RAM ile donatılacak ve muhtemelen TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanan Apple A19 çipi ile çalışacak. Ayrıca, Apple’ın kendi 5G modemini kullanabileceği belirtiliyor.

Yüksek fiyat beklentisi

Son olarak, iPhone 17 Air’ın Pro Max modelinden daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği öne sürülüyor; fiyatın 1200 dolardan başlaması bekleniyor.