İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın adresinde yabancılara kayıtlı ikamet adreslerinin bulunduğu iddialarına ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yanlış adres beyanının 9 Mayıs 2024 tarihinde tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yanlış adres beyanı tespit edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "9 Mayıs 2024’te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024’te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.