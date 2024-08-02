Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA, kabiliyetlerini test etmeye devam ediyor. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, 41. uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

Keşif ve istihbarat görevleri için kullanılabilen Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, orta menzil haberleşme testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak bu önemli gelişmeyi duyurdu.

#BayraktarKALKAN DİHA 41. Uçuş | 41st Flight 🛫✈️🛬



✅ Orta Menzil Haberleşme Testi | Mid-Range Communication Test

🎯 Menzil | Target Range: 40 km#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/ILWpFBBuKX — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 2, 2024