Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasını kınadı. Tunç, "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır" ifadelerini kullanarak, adalet ve insan haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öğrencilere ilham veren konuşma

Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın öncülüğündeki Önce Öğrenci Platformu'nun Tercih Destek programında öğrencilerle bir araya geldi. Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen etkinlikte, Tunç, kendi eğitim yolculuğunu paylaşarak gençlere hedeflerine ulaşmaları için tavsiyelerde bulundu.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Tunç, adaletin hakkı hak sahibine teslim etmek olduğunu vurguladı. Filistin'de yaşanan trajedilere dikkat çeken Bakan Tunç, "Dünya 5’ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, adalet ve insan haklarının savunulması gerektiğini söyledi. Tunç, ABD Kongresi'nde Netanyahu'yu alkışlayanları eleştirerek, dünya genelinde adaletin tesis edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Üniversite adaylarına başarı diledi

Üniversiteye adım atan öğrencilere başarı dileklerini ileten Tunç, "Hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum" diyerek, öğrencileri kişisel gelişim ve yabancı dil öğrenimi konusunda teşvik etti. Program sonunda öğrencilere sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, onlarla fotoğraf çektirdi.