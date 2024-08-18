Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'ndeki kırsal alanda başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan sortileri ile destek verdi.

Rüzgarın da etkisi ile çevre mahallelere yayılan ve 3 gündür süren yangınla ilgili güzel haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, öğle saatlerinde Muğla'da başlayan ve halen devam eden yangınlarla ilgili bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Aydın Bozdoğan'daki yangında arkadaşlarımız müdahalelerine aralıksız devam ettiler. Biraz önce keşiften döndük, tekrar son haline baktık. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Bizi endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı, çok büyük oranda kontrol edildi diyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA