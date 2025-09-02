Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Yumaklı, Çanakkale Ayvacık yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Bartın ve Aydın’daki yangınlarda büyük ilerleme sağlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı yangınların durumunu açıkladı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Buharkent’te başlayıp Denizli Buldan’a sıçrayan yangının enerjisinin düşürüldüğünü kaydetti.

Yumaklı, “Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Mücadele devam ediyor

Bakan Yumaklı, Karabük Eflani ve Kastamonu Araç’taki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;

