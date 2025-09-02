Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 68 yaşında yaşamını yitiren Metin, Kardak krizi döneminde Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanı olarak görev yapmıştı.
Foça'da son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisinin ardından taburcu edilen ve dün evinde hayatını kaybeden 2 çocuk babası Metin için Foça Fatih Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Silah arkadaşları omuzunda taşıdı
Türk bayrağına sarılı naaş, camiden cenaze aracına silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Metin’in cenazesi Foça Mezarlığı’na defnedildi.
Törene Kaymakam da katıldı
Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve askeri yetkililer katıldı.
Kardak krizinde önemli rol almıştı
1996’da Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinde SAT Grup Komutanı olarak görev yapan İz Metin’in askerlik kariyerinde kritik bir rol üstlendiği hatırlatıldı.