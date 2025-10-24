Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Çiftçilere tarımsal destek müjdesi (H2)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı, desteklerin üreticilere umut, toprağa bereket olduğunu vurgulayarak, “Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre, destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtıldı:

Bakan Yumaklı, desteklerin tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin yanında olmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Yumaklı, sosyal medya paylaşımında, çiftçilere verilen desteğin önemi ve kapsamı hakkında bilgi vererek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.