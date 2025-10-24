Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum açıklarında göçmen faciası

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, botta bulunan 18 kişiden 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ortakent açıklarında teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, dalış timi ve helikopter sevk edildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Bodrum Ada Burnu mevkiine ekipler sevk edildiği bildirildi.

Yardım talebinde bulunan kişi, Bitez’den denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun battığını ve 6 saat yüzerek karaya ulaştığını anlattı. Bu ifadeye istinaden bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama faaliyetleri sonucunda 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, biri Çelebi Adası’na yüzerek çıkan göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp diğer göçmenler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında şunları aktardı: