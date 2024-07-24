Türkiye'de sokak hayvanlarının durumuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni düzenleme ile ilgili olarak, sahipsizlik sorununu vurgulayarak, yaklaşık 4 milyon başıboş köpeğin varlığına dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Yasa, sokak hayvanlarının yönetimini düzenlemeyi ve onların korunmasını amaçlamaktadır. Belediyelere, sahipsiz hayvanları bakımevlerine alarak rehabilite etme ve sahiplendirme sürecini yönetme sorumluluğu getirilmektedir. Bu süreçte belediyelerin performanslarına göre cezai yaptırımlar da uygulanacak.

Özellikle "ötanazi" konusu, yasa teklifinin en tartışmalı maddelerinden biri oldu. Başlangıçta metinde yer alan ötanazi uygulaması, komisyon görüşmeleri sırasında çıkarıldı ve mevcut Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'na atıfta bulunuldu. Buna göre, ötanazi ancak veteriner hekimin onayıyla ve belirli şartlar altında uygulanabilecek.

Sahiplendiği hayvanı terk edenlere ceza!

Yasaya göre, hayvanlarını sokağa terk edenlere ve sahipsiz hayvanları topladıktan sonra başka yerlere bırakanlara yüksek para cezaları öngörülmektedir. Ayrıca, evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını dijital kimliklendirme sürecine dahil etme süresi uzatılmıştır.