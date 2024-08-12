Çeşme Çevre Derneği, Karaburun'dan Alaçatı'ya kadar olan bölgede deniz patlıcanı av yasağının kaldırılmasına karşı güçlü bir tepki gösterdi. Dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

"Üç beş milyon için böyle bir kötülük kabul edilemez"

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yasağa rağmen deniz patlıcanı avcılığının sürdüğü vurgulandı. “Yasağın kaldırılmasıyla denizin altında adeta bir temizlik operasyonu başlatılacak ve hiçbir canlı bırakılmayacak,” diyen dernek yetkilileri, bu durumun ulusal ve çevresel zararlara yol açacağını belirtti. “Hiçbir ülke kendine üç beş milyon dolar gelecek diye böyle bir kötülüğe imza atmaz,” ifadeleriyle Bakanlığı sert bir şekilde eleştirdi.

Balık popülasyonu tehdit altında

Çeşme Çevre Derneği, denizlerin kirlenmesinin balık popülasyonunu ciddi şekilde tehdit edeceğini ve bu durumun esasen balıkçılara büyük zarar vereceğini vurguladı. Dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu yanlış kararından dönmesi için çağrı yapacak.