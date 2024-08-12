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Antrenmanda teknik direktör ve teknik ekibin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar, oyuncuların takım içi koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçladı. Göztepe'nin, Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilemek için yoğun bir şekilde çalışacağı belirtiliyor.

Göztepe, sezonun ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yapılan ilk idmanda futbolcular, pas çalışmalarıyla performanslarını artırmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig 'in ikinci haftasında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak olan Göztepe , karşılaşma öncesi hazırlıklarına hız verdi. İzmir kulübü, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanla Fenerbahçe maç ına odaklandı.

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