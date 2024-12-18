Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde gıda sahteciliği ile mücadelede önemli bir adım daha attı. 02.10.2024 ile 18.11.2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Türkiye'de sıkça tüketilen kekiklerde yabancı madde tespit edildi. Bakanlık, söz konusu maddelerin ne olduğunu açıklamazken, halk sağlığını tehdit eden bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 42 markanın kekik ürünlerinde “yabancı madde” bulunduğu bildirildi. Ancak, bu maddelerin türü hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yabancı maddelerin gıda güvenliği açısından büyük riskler oluşturduğu biliniyor. Yabancı maddeler, gıdanın fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak kirlenmesine yol açabilir ve bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yabancı madde nedir? Sağlık riski taşır mı?

Gıda ürünlerinde tespit edilen yabancı maddeler, genellikle üç ana kategoriye ayrılabilir: fiziksel, kimyasal ve biyolojik. Her biri, sağlık açısından farklı riskler taşır.

Bunlar arasında cam, metal, plastik veya taş gibi maddeler bulunur. Bu tür maddeler, dişlere zarar verebilir, yutulduklarında boğulma riski yaratabilir veya iç organlarda yaralanmalara yol açabilir. Özellikle cam ve metal parçaları, ciddi kesilmelere neden olabilir.

Tarım ilaçları, pestisit kalıntıları ve ağır metaller, gıdalarda tespit edilen kimyasal yabancı maddelerdir. Uzun süreli maruz kalma, kansere, sinir sistemi hastalıklarına veya üreme sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, aşırı miktarda tüketilen tarım ilaçları vücutta birikerek toksik etkilere neden olabilir.

Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi biyolojik yabancı maddeler, gıda kaynaklı hastalıkları tetikleyebilir. Salmonella gibi patojen mikroorganizmalar, mide bulantısı, ishal ve karın ağrısına yol açabilirken, bazı mantar türleri ise karaciğer kanserine neden olabilecek toksinler üretebilir.

İfşa edilen kekik markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen yabancı maddeler nedeniyle 42 markayı ifşa etti. Bu markaların listesi şöyle: