Denizli’nin Tavas ilçesinde 85 yaşındaki bir adamı, ‘evindeki paraların sahte olduğu’ yalanıyla kandırarak 59 bin 600 TL dolandıran sahte üsteğmen, JASAT dedektiflerinin takibiyle Aydın’da yakalandı.

Sahte üsteğmen, yaşlı adamı kandırdı

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan Yahşiler Mahallesi’nde ikamet eden 85 yaşındaki Ramazan F., kendisini üsteğmen olarak tanıtan bir şahısla irtibata geçti. Şüpheli, yaşlı adamı dolandırıcılıkla suçlayarak, evindeki paraların sahte olduğu yalanını söyledi ve paraların incelenmesi için kendisine verilmesini istedi. Güvendiği şahsa 59 bin 600 TL veren Ramazan F., bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

JASAT’ın başarılı operasyonu: Mazlum D. Aydın’da yakalandı

Dolandırıcılığın ardından yaşlı adam, Denizli İl Jandarma Komutanlığına başvuruda bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın izini sürmeye başladı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda dolandırıcı olarak belirlenen şahsın, 30 yaşındaki Mazlum D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde Mazlum D., Aydın’daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde ruhsatsız tabancalar ve dolandırıcılık malzemeleri bulundu

Mazlum D.’nin ikametinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılıkla bağlantılı çeşitli materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mazlum D., işlemlerinin ardından yargı önüne çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.