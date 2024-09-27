AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir genelinde sıkça yaşanan elektrik kesintileri ve doğal gaz abonelikleri konularını ele almak üzere Gediz ve İzmirGaz yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da katılarak şikayet ve taleplerin görüşülmesine katkıda bulundu. Çankırı, "İzmir hak ettiği enerjiyi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantının detayları

Toplantı, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, GEDİZ Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İzmirGaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ve AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı gibi önemli isimler de katıldı. Milletvekili Çankırı, yaptığı açıklamada, 30 ilçeyi kapsayan ziyaretlerinde en çok dile getirilen sorunların başında enerji kesintileri ve abonelik taleplerinin geldiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'ndan destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, toplantıda Türkiye'nin enerji tedarik yelpazesini genişletme adımlarını aktardı. Şatıroğlu, İzmir'in ülkenin yatırım planları içinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bakanlık olarak şehre her zaman destek verdiklerini belirtti. "İzmir, enerji kaynaklarının doğru kullanımı açısından stratejik bir şehir" diyen Şatıroğlu, kentte yapılacak yatırımların altını çizdi.

Enerji Kksintileri ve abonelik talepleri

Ceyda Bölünmez Çankırı, 2024 yılının sekiz aylık verilerini paylaşarak Gediz Elektrik’e iletilen şikayetleri açıkladı. Toplamda 1.306.766 enerji kesintisi, 206.317 aydınlatma talebi ve 125.173 kesme-açma işlemi gerçekleştirildiğini belirtti. Çankırı, "Vatandaşa hizmet, partizanlığın ötesindedir. Biz burada milletin elçisiyiz ve iletilen sorunları ilgili yerlere iletmekle yükümlüyüz" dedi.

SCADA ağının henişletilmesi

Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, plansız kesintilerin azaltılması amacıyla yaşlanan altyapının yenilenmesi ve SCADA ağının yaygınlaştırılması hedeflerinin olduğunu vurguladı. Yüksel, "Planlı bakım faaliyetleriyle işletme ömürlerini uzatmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla aydınlatma abone sayısının 15.691'e yükseldiğini açıkladı.

İzmirGaz Genel Müdürü’nden doğal gaz uyarısı

İzmirGaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, 2006'dan bu yana İzmir’de doğal gaz kullanımının sağlandığını hatırlattı. Yetik, Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz'deki keşfi de gündeme getirerek, şehrin enerji ihtiyaçlarının karşılanması adına altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.