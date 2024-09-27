Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı, Ankara derbisi ile devam ediyor. Başkent’in iki köklü ekibi Gençlerbirliği ve Keçiörengücü, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Alper Akarsu, yan hakemler ise Seyfettin Ünal ve Yusuf Susuz olacak. Mücadele, 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da beIN SPORTS MAX 1 ve tabii platformlarından naklen yayınlanacak.

Maç detayları:

Tarih: 28 Eylül Cumartesi

Saat: 19.00

Kanal: beIN SPORTS MAX 1, tabii

Stadyum: Eryaman Stadyumu

Hakem: Alper Akarsu

Yardımcı Hakemler: Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

Ankara derbisi

Ankara derbileri her zaman büyük ilgi görürken, bu mücadele iki takım için de kritik bir dönüm noktası olabilir. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, kendi sahasında taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Keçiörengücü ise son haftalardaki çıkışını devam ettirme peşinde.

Gençlerbirliği'nin hedefi üç puan

Gençlerbirliği bu sezon ligde aradığı istikrarı bir türlü bulamadı. Alınacak bir galibiyetle hem derbi zaferi yaşamak hem de üst sıralara tırmanma hedefinde olan başkent ekibi, tüm hazırlıklarını bu kritik maça odaklamış durumda.

Keçiörengücü'nde moraller yüksek

Keçiörengücü ise sezona daha sağlam adımlarla başladı. Aldığı sonuçlarla dikkat çeken ekip, deplasmanda alacağı üç puanla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktörün planları da bu yönde şekillendi.