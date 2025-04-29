Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenecek çiftlere özel bir indirim kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Kampanyanın detayları 30 nisan çarşamba günü duyurulacak.

Evlilik hazırlığı yapanlara özel indirim geliyor

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni bir destek kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Bakan Göktaş, kampanyanın mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyası gibi kalemlerde önemli indirimler içereceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, "16 firmayla imzalayacağımız protokolle, evlenecek çiftlerimize özel indirimler sunacağız. Kampanyanın detaylarını ve hangi firmaların hangi ürünlerde indirim sağlayacağını yarın (30 nisan çarşamba) düzenleyeceğimiz toplantıda paylaşacağız" dedi.

Doğum yardımı başvuruları 287 bini aştı

Aile Bakanı Göktaş, doğum yardımı başvurularına ilişkin son verileri de kamuoyuyla paylaştı. 8 nisan itibarıyla başlayan başvurular kapsamında toplam 287 bin 517 ailenin yardım için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Başvuruların şehir dağılımında istanbul ilk sırada yer alırken, onu ankara ve şanlıurfa takip etti. Yardım taleplerinin dağılımı ise şu şekilde:

İlk çocuk için: %41 (116 bin 594 başvuru) Türk Telekom’dan temettü kararı: Genel kurul tescili yapıldı, kar payı dağıtılmayacak

İkinci çocuk için: %31 (88 bin 982 başvuru)

Üçüncü çocuk için: %18 (51 bin 843 başvuru)

Dördüncü ve sonrası için: %10 (30 bin 99 başvuru)

Bakanlık, başvuru incelemelerinin tamamlanmasının ardından ilk ödemelerin mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Doğum yardımı miktarları

Bakanlık tarafından sağlanan doğum yardımları şu şekilde:

ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL

ikinci çocuk için aylık 1.500 TL

üçüncü ve sonraki çocuklar için her biri için aylık 5 bin TL

Bu desteklerin, aile yapısının güçlendirilmesi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeye yönelik bir sosyal politika aracı olduğu belirtildi.