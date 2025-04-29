Bornova Belediyesi, Işıkkent’te yer alan Ayakkabıcılar Sitesi’nde uzun süredir çevre kirliliği ve yangın riski oluşturan sanayi atıklarının bertaraf edilmesine yönelik resmi açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada "Bornova Işıkkent’te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi’nin içinde ve çevresinde bulunan ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıkları, uzunca bir süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olmaktaydı. Bilindiği gibi ilçe belediyeleri, sadece evsel atıkların toplanıp Büyükşehir’e teslim edilmesi konusunda yetkili ve sorumludur. Ancak giderek artan bir risk oluşturan bu atıkların orada bırakılmasına tepkisiz kalmamız da düşünülemez" denildi.

"Bu çerçevede Bornova Belediyesi olarak sorunun çözülmesi için adım atıyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bornova Belediyesi’nin, geri dönüşüm alanında çalışmak üzere kurmuş olduğu Belkahve AŞ ile ayakkabı üretiminde ortaya çıkan sanayi atıklarını toplayıp imha etme konusunda lisansı olan firmalarla görüşmelere devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde iştirakimiz Belkahve AŞ, buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Ayakkabıcı tarafından imhaya yollanmadığı için doğayı ya da zaman zaman çıkan yangınlarla tüm bölgeyi tehdit eden bu atıklar, Belediyemizin çalışmasıyla ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız. Doğadan, kamudan ve Bornovalılardan yana, sorumlu bir tavırla hizmet üretmeye aralıksız devam edeceğiz."