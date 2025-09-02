Ticaret Bakanlığı, içerikleri önceden belli olmayan ürünleri kapsayan ‘Gizemli Kutu’ satışları yapan sitelere erişim engeli uyguladı. Bakanlık, konuya ilişkin incelemeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde başlatmıştı.
Bakanlık şikayet üzerine harekete geçti
Sosyal medyada ‘sürprizlerle dolu paket’ anlamına gelen ‘Gizemli Kutu’ satışlarına yönelik şikayetler artmıştı. Tüketiciler, ürünlerin kalitesiz, eksik veya yanıltıcı olduğunu belirterek Bakanlığa başvuruda bulundu.
İlgili sitelere erişim engeli geldi
Ticaret Bakanlığı, mart ayında başlattığı inceleme sonucunda ilgili internet sitelerine erişim engeli getirdi. İşlem, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda uygulandı. Bakanlık yetkilileri, denetimlerin sürdüğünü ve tüketici haklarının korunması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.