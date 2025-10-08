Denetimler sonucunda, 12 peynir markası, 1 tereyağı ve 1 yoğurt markasında mevzuata aykırı üretim tespit edildi.

Bakanlığın “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımladığı güncel listede, söz konusu ürünlerde özellikle yağ oranı ve içeriklerde yapılan hileler öne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı laboratuvar analizlerinde birçok peynir ve tereyağı ürününde olması gereken yağ oranının standartların altında olduğu belirlendi. Listeye giren peynir markaları şöyle:

• Çay Çiftlik Kaşar

• Kocagöz Beyaz Peynir

• Fırtına Eritme Peyniri

• Soydaş Yöresel Peynir

• Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri

• Laktika Tost Peyniri

• Bizden Yebir Tost Peyniri

• Sühabey Beyaz Peynir

• İbrahim Güner Beyaz Peynir

• Anadolu Cihangir Beyaz Peynir

• Tuğçem Beyaz Peynir

Ayrıca Beşikdüzü markalı tereyağında da yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Denetimler kapsamında Endamoğlu markalı yoğurtta ise mevzuata aykırı şekilde bitkisel yağ ve nişasta bulundu. Bu durum, yoğurdun doğal yapısının bozulduğunu ve tüketicinin aldatıldığını ortaya koydu.

Bakanlık, hileli üretim yapan firmaların teşhir edilmesinin hem halk sağlığını korumak hem de sektörde şeffaflık sağlamak amacı taşıdığını belirtti. Vatandaşların, şüpheli gördükleri ürünleri ilgili kurumlara bildirmesi ve güncel taklit/tağşiş listelerini düzenli olarak kontrol etmesi önerildi.

Tüm detaylara ve güncel listelere guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.