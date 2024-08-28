Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan deprem bölgeleriyle ilgili son durumları paylaşmaya devam ediyor.

Malatya'daki afet konutlarıyla ilgili Bakan Kurum,"Malatya’mızda afet konutlarının inşasında son durumu değerlendiriyoruz. 7.881 depremzede ailemizi yeni evlerine kavuşturduk. 79 bin 133 ev ve işyerinin inşasına devam ediyoruz. 11 ilimizde ise; 292 bin yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. En geç 4 ay içinde 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 bittiğinde depremin tüm izlerini hep birlikte silmiş olacağız." açıklamalarında bulundu.

Adıyaman'da deprem sonrasında bugüne kadar yapılanlarla ilgili Bakan Kurum, " Adıyaman'da bugüne kadar; 8 bin 174 ev ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 19 bin 314 konut ve iş yerini daha teslim edeceğiz. Şu an sahada, 45 bin 444 konut ve iş yerimizin yapımını sürdürüyoruz. İl Koordinasyon Toplantımızda tüm bu çalışmaları gözden geçirdik. Adıyamanlı kardeşlerimizi bir an evvel yeni evleriyle buluşturmakta kararlıyız." paylaşımını yaptı.

Bakanlığın paylaştığı görselde ise, geçmişten günümüze kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 402 bin depreme dayanıklı konutun yapıldığı açıklandı.