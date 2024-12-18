Kamuya personel alımı müjdesi geldi! Çeşitli bakanlıklar ve kurumlar, 32 bin KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak. Alım ilanları, Resmi Gazete’de yayımlandı ve başvurular için tarihler açıklandı. Memur olmak isteyenler için 2025 yılına girmeden önce büyük bir fırsat doğdu.

Bakanlıklar ve kurumlar personel ihtiyacını duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve belediyeler, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Alımlar arasında büro personeli, sağlık teknikerleri, mühendisler, veri uzmanları ve daha pek çok branş bulunuyor.

32 bin memur alımı yapılacak: İlanlar yayınlandı

Kamuya toplamda 32.024 personel alımı gerçekleştirilecek. Memur olmak isteyen adaylar için çeşitli kadrolarda başvuru imkanı doğdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu olmak üzere toplam 1331 personel alacak. Diğer bakanlıkların da kadro talepleri büyük.

İşe alınacak kadrolar şöyle;

500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı,

milli emlak denetmen yardımcısı,

milli emlak uzman yardımcısı,

coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında,

20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığı

Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur

Sözleşmeli personel olarak;

mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik,

383 idari ve 45 destek çalışanı alımı,

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel alımı.

Personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Sağlık Bakanlığı personel alım kadroları şöyle;

1 diyetisyen,

9 ebe,

2 hemşire,

25 sağlık memuru,

1 sağlık teknikeri,

3 bin 652 tabip,

22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak.

Başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesine de 5 sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Bakanlık ayrıca;

14 çözümleyici sistem programcısı,

13 programcı,

3 mütercim-tercüman,

22 mühendis,

128 büro personeli,

202 destek personeli,

28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere toplamda 456 sözleşmeli personel alımı daha yapacak.

Başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı yapılacak. Adayların, KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 99 uzman yardımcısı alacak. Adayların KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS'de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde yapacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 35 kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını 06/01/2025-17/01/2025 tarihleri arasında yapacak.

İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı 40 zabıta memuru alacak. Başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı;

1 elektrikçi,

2 elektronikçi,

1 ölçü aletleri teknisyeni,

1 tesviyeci olmak üzere 5 sürekli işçi alımı daha yapacak.

Başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.