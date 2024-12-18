ABD’nin New York eyaletinde yaşayan Brodie isimli köpek, asimetrik yüz hatlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, Brodie’nin benzersiz yüz yapısını ünlü ressam Pablo Picasso’nun eserlerine benzeterek, onu “Picasso’nun tablosundan fırlamış bir figür” olarak tanımladı.

Sahibinden sevgi dolu açıklama

Brodie’nin sahibi, köpeğin sosyal medyada gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu daha sevimli kılıyor ve ona olan sevgimizi artırıyor. O sadece görünüşüyle değil, enerjisi ve kişiliğiyle de çok özel bir köpek” dedi. Brodie'nin yüzündeki asimetri, yavruyken annesi tarafından ısırılması sonucu oluşmuş.

Raven ile yeni bir başlangıç

Brodie'nin sosyal medya popülerliği sayesinde, sahibi başka bir ilginç hikayeyle karşılaştı. Takipçilerinden biri, yüz hatları farklı olan Raven isimli bir köpek hakkında bilgi verdi. Raven’in daha önce kötü muamele gördüğünü öğrenen Brodie’nin sahibi, onu da sahiplendi. İki köpeğin kısa sürede birbirine alıştığını belirten sahibi, “Raven ve Brodie artık birbirinden ayrılmaz bir ikili oldu” diye konuştu.