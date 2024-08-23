İzmir’in Tire ilçesinde önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tire'nin Dört Eylül, Turan, İbni Melek ve Ketenci mahallelerinde yer alan 11,3 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak ilan etti. Bu karar, ilçede uzun zamandır beklenen kentsel dönüşüm projelerinin önünü açacak ve bölgede kapsamlı yenileme çalışmalarının temelini oluşturacak. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kararın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Tire ilçesine bağlı Dört Eylül, Turan, İbni Melek ve Ketenci mahallelerinde yer alan 11,3 hektarlık alanı rezerv alan olarak ilan etti. Bu adım, bölgedeki kentsel dönüşüm projeleri için büyük bir başlangıç anlamına geliyor.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu müjdeyi sosyal medyada duyurdu: "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldığımız rezerv yapı alanı, ilçemizin uzun zamandır beklediği kentsel dönüşüm sürecinin kapılarını aralıyor. Bu önemli gelişmenin Tire’mize hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bu karar, Tire’deki dönüşüm projelerinin hız kazanması ve şehrin modernleşmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.