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Simav'a bağlı Çitgöl Beldesi'nde çiçek serasında çalışan kadınlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde önemli bilgiler aktarıldı. Kadınlara, acil durumlarda kullanabilecekleri KADES uygulamasının nasıl indirileceği ve kullanılacağı anlatıldı.

Eğitim, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

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