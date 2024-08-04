Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, Bakan Mehmet Şimşek’in “çok kazanandan çok vergi alınması” prensibi doğrultusunda yaptıkları denetimlerde tütün ürünleri üreten bir firmaya 6 milyar lira ceza uyguladı. Vergi Denetim Kurulu, büyük mükellefler üzerindeki incelemelerini sürdürerek kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

Rekor Ceza ve denetim yöntemleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmaya uyguladıkları 6 milyar lira ceza ile büyük bir dikkat çekti. Bakanlık, vergi denetimlerinde "randıman analizi" yöntemini kullanarak, işletmelerin gerçek üretim miktarlarını ve kayıt dışı hasılatlarını tespit ediyor. Bu yöntemle yapılan incelemede, firmanın sigara üretiminde kullanılan doğal gaz, tütün ve sigara filtresi tüketim verileri analiz edilerek kayıt dışı hasılat elde ettiği belirlendi.

Denetimlerde, firmanın bazı belgeleri yasal defter kayıtlarına dahil etmediği ve sigaralar için düzenlenen faturaların özel tüketim ve katma değer vergilerini beyanlara yansıtmadığı da tespit edildi. Bu durum, yaklaşık 6 milyar lira ceza ve gecikme faiziyle birlikte daha da yüksek bir ceza ile sonuçlandı.

Kuyumcularda eş zamanlı denetim

Bakan Mehmet Şimşek, yeni denetim çalışmaları kapsamında 9 büyükşehirdeki 707 kuyumcuya eş zamanlı denetim yapıldığını ve fiili envanter çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurdu. Şimşek, bu tarz denetimlerin devam edeceğini ve fiili ile kaydi envanter çalışmaları ve randıman analizlerinin yapılacağı yeni sektörlerin belirleneceğini belirtti.

Bakan Şimşek’in açıklamaları

Bakan Şimşek, vergi adaletini artırmak ve kayıt dışılığın önüne geçmek için denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. “Bu kapsamda büyük mükelleflerimizi de yakından takip ediyoruz. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.