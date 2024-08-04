2022'nin en çok konuşulan oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, devam oyunu için hazırlıklara başlıyor. Avalanche Software tarafından açılan yeni iş ilanları, Hogwarts Legacy 2 üzerinde çalışıldığını ve oyunun büyük ihtimalle live-service unsurları içereceğini ortaya koyuyor.

Yeni iş ilanları ve gelişmeler

Avalanche Software, son iş ilanlarında live-action oyunlar ve operasyon aşamalarında deneyimli mühendisler aradığını duyurdu. Bu durum, Hogwarts Legacy 2’nin piyasaya çıktığında live-service unsurları içerebileceğine işaret ediyor. Warner Bros’un oyun dünyasında son yıllarda benimsediği modelle uyumlu olan bu yaklaşım, oyunculara sürekli güncellemeler ve yeni içerikler sunmayı vaat ediyor.

Bazı kaynaklar, Hogwarts Legacy 2’nin 2025 yılında çıkış yapacağına dair bilgiler sunuyor. Avalanche Software, 2024'ün başlarında verdiği iş ilanları ile Harry Potter evrenindeki bu devam oyununun geliştirilmesine odaklandığını gösterdi. Şirketin yaklaşık 250 çalışanı bulunuyor ve tek projeli bir stüdyo olarak tüm yatırımlarını Hogwarts Legacy 2'ye ayıracağı düşünülüyor.

Oyun ve pazar başarıları

İlk Hogwarts Legacy oyunu, hem grafikleri hem de açık dünyasıyla büyük beğeni topladı. Oyun, dünya çapında 15 milyondan fazla satıldı ve 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti. Cadılık ve büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırdığımız bu açık dünya RPG, oyuncular arasında büyük bir ilgi gördü.

Hogwarts Legacy 2 için yapılan bu çalışmalar, hem PC hem de yeni nesil konsollar için büyük beklentiler yaratıyor. Oyun, 2025'ten önce piyasaya sürülmeyebilir, ancak büyük bir bütçeyle geliştirilmesi ve yeni nesil konsollarda yer alması bekleniyor.