Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hileleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan yeni listeyi duyurdu. Bakanlık son olarak 25 Aralık 2024'te bir açıklama yapmıştı. 12 gün aradan sonra, 2025 yılının ilk listesi yayımlandı.

At ve eşek eti skandalı

Yeni listede en dikkat çeken olay, at ve eşek eti skandalı oldu. Antalya'da bir işletmenin, dana-kuzu köfte, dana parça et ve kıyma yerine vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği ortaya çıktı. Bu durum, gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturdu.

Peynirde mantar ilacı tespiti

Bir diğer skandal ise Kaydaş Gıda'ya ait "Cemalzede" markalı tam yağlı eritme peynirinde yaşandı. Bu peynirde, Natamisin adlı mantar ilacı tespit edildi. Natamisin, genellikle göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir antifungal ilaçtır ve gıda ürünlerinde bulunmaması gereken bir madde olarak bilinir.

Kahve ve çikolatalarda ilaç etken maddesi

Bunun yanı sıra, "Viejo Resveratrol Mozambique" markalı kahve ve BOLLD EXTRA "Bolld Extra" markalı çikolatalarda da ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi.