Bakıcı Dirseği Riski 5 Yaş Altı Çocukları Tehdit Ediyor!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, 1 ila 4 yaş arasındaki çocuklarda sıkça görülen bakıcı dirseği (ya da dadı dirseği) hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Durum, çocuğun kolunun ani şekilde çekilmesi veya asılması sonucu dirsekteki radius başının yerinden hafifçe oynamasıyla oluşuyor.

Doç. Dr. Kıvrak, çocukları korumak isteyen ailelerin veya bakıcıların farkında olmadan bu duruma sebep olabileceğini belirtti.

En sık karşılaşılan nedenler

Çocuğun elinden aniden yukarı çekilmesi

Kollarından tutularak havada sallanması

Elin üzerine düşme

Kollarından tutarak yanlış kaldırma

Bu durumlarda dirsek eklemine zarar verilebileceğini ifade eden Kıvrak, ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler neler?

Çocuk kolunu kullanmak istemez

Dirsek ekleminde hafif şişlik ve hassasiyet

Kol ve bilek hareketlerinde kısıtlılık

Ani ağlama ve huzursuzluk

Çoğu zaman çocukların el bileğinde sorun olduğu sanılsa da esas problem dirsekte olabilir.

Teşhis ve tedavi süreci nasıl?

Doç. Dr. Kıvrak, tanının çoğu zaman fizik muayene ile konduğunu ve röntgene gerek kalmadığını, ancak kırık şüphesi varsa görüntüleme yapılabileceğini belirtti.

Tedavi genellikle ortopedi uzmanı tarafından yapılan yerine oturtma manevrası (redüksiyon) ile sağlanır. Bu işlem sonrası çocuk genellikle dakikalar içinde kolunu kullanmaya başlar.

Doç. Dr. Aybars Kıvrak, ''Eğer çocuğunuz yukarıdaki belirtileri gösteriyorsa bir ortopedi uzmanına başvurmalısınız. Tanı genellikle fizik muayene ile konur. Çoğu durumda röntgen çekilmesine gerek olmaz, ancak kırık veya başka bir yaralanma şüphesi varsa röntgen ile eklem yapısını görmek şarttır'' dedi.

Bakıcı dirseğinden korunma yolları neler?

Çocuğun elinden ani şekilde çekmeyin

Kollarından tutarak sallamayın

Çocukları bileklerinden değil, koltuk altından kaldırın

Düşmeleri önlemek için merdiven ve kaygan zeminlerde dikkatli olun