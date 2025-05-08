Milan ile Bologna, Serie A'da karşılaşıyor. 09 Mayıs Cuma oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri resmen açıklandı.
İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonunda Milan ile Bologna, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın saati ve platform bilgileri belli oldu.
Milan - Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak?
|Maç
|Milan - Bologna
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|21:45 (TSİ)
|Yayın Kanalı
|S Sport Plus, S Sport 2
|Yayın Durumu
|Şifreli Yayın
|Stadyum
|Giuseppe Meazza (Milano, İtalya)
S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport Plus
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Platform: Dijital (web, mobil uygulama, akıllı TV)
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Yayın Durumu: Şifreli
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Erişim: Üyelik gerektirir
S Sport 2
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Frekans ve Kanal Bilgileri:
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Kablo TV: 241
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Tivibu: 74
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Turkcell TV+: 78
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Vodafone TV: 12
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Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim mevcut
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Yayın Durumu: Şifreli
Milan - Bologna maçı ne zaman oynanacak?
İtalya Serie A'nın kritik mücadelesi, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21:45 olarak açıklandı.Maç Nerede Oynanacak?
Mücadele, Milan'ın iç saha stadı olan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda, Milano'da oynanacak. Karşılaşma Serie A'nın Avrupa kupalarına etki edecek önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.