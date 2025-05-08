Milan ile Bologna, Serie A'da karşılaşıyor. 09 Mayıs Cuma oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri resmen açıklandı.

İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonunda Milan ile Bologna, 09 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için yayın saati ve platform bilgileri belli oldu.

Milan - Bologna maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç Milan - Bologna Tarih 09 Mayıs 2025, Cuma Saat 21:45 (TSİ) Yayın Kanalı S Sport Plus, S Sport 2 Yayın Durumu Şifreli Yayın Stadyum Giuseppe Meazza (Milano, İtalya)

S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport Plus

Platform : Dijital (web, mobil uygulama, akıllı TV)

Yayın Durumu : Şifreli

Erişim: Üyelik gerektirir

S Sport 2

Frekans ve Kanal Bilgileri : Kablo TV: 241 Tivibu: 74 Turkcell TV+: 78 Hollanda Ligi’nde gecenin maçı! | Willem II – Heracles maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Vodafone TV: 12 Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim mevcut

Yayın Durumu: Şifreli

Milan - Bologna maçı ne zaman oynanacak?

İtalya Serie A'nın kritik mücadelesi, 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21:45 olarak açıklandı.Maç Nerede Oynanacak?

Mücadele, Milan'ın iç saha stadı olan Giuseppe Meazza Stadyumu'nda, Milano'da oynanacak. Karşılaşma Serie A'nın Avrupa kupalarına etki edecek önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.