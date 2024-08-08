Ancak, stoklardaki artış ve küresel ekonomik büyüme görünümündeki kötümserlik, fiyatların üzerinde baskı oluşturuyor. LME'de üç ay vadeli bakır kontratları, saat 06:23'te %0,1 artışla 8.778,50 dolar/tona çıktı. Ancak, bu ay şu ana kadar %4,7'lik bir kayıp yaşanarak Haziran'dan bu yana devam eden aylık düşüş serisi sürdü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratları, LME'nin önceki seanstaki kaybının ardından %0,8 düşüşle 70.930 yuan/tona (9.889,02 dolar) geriledi. Analistler, küresel ekonomik büyüme döngüsündeki aşağı yönlü eğilimin tüm piyasaları etkileyebileceğini ve artan stokların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

LME'deki bakır stokları, üç ayda neredeyse üç kat artarak 294.750 tona yükseldi. Son teslimatlar, Çin'e en yakın Güney Kore ve Tayvan'daki LME depolarına gönderildi.

Demir cevherinde düşüş

Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, üçüncü seansta da kayıplarını sürdürdü. Singapur endeksi, Çin'deki çelik üretimi kısıtlamalarına ilişkin endişelerle birlikte 100 dolar/tonluk temel seviyenin altına düştü. Eylül vadeli demir cevheri, saat 05:43'te %1,18 düşüşle 99,75 dolar/tona geriledi ve 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, %2,38 düşüşle 739 yuan/tona (102,99 dolar) gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Analistler, Çin'in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan'da çelik üretimine yönelik sıkı kısıtlamaların piyasa duyarlılığını bozduğunu ve fiyatları baskıladığını belirtiyor.

Tangshan'daki Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri bürosu, konu hakkında yorum yapmadı. Pekin, bu yıl ham çelik üretimini yönetmeye devam edeceğini belirtmiş olsa da, zamanlama ve ölçekle ilgili ayrıntılara henüz açıklık getirilmedi.

Temmuz ayında demir cevheri ithalatındaki artış, yüksek liman stokları ve Brezilya'dan gelen yüksek ihracat arzı piyasaya aşağı yönlü baskı ekledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri, sıcak haddelenmiş rulo, filmaşin ve paslanmaz çelik fiyatları da sırasıyla %0,97, %0,92, %1,47 ve %0,22 oranlarında geriledi.