İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trajik kazada, bir elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.00 civarında Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 40 yaşındaki Hakan Bıyık'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Fatih T.'nin kontrolünde olan 34 KUF 194 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza sonucu, Bıyık beton mikserinin altında kaldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Bıyık’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Beton mikseri sürücüsü Fatih T. ise polis tarafından gözaltına alındı.