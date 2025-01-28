İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir binanın yangın merdiveninin çıkışına tuğla örülerek engellendi. Olayla ilgili açıklama yapan bina sahibi Ali Bilen, yangın merdiveninin yapımında kendilerinin sorumlu olduğunu ve yangın çıkışına tuğlaları da kendilerinin ördürdüklerini belirtti.

Ali Bilen'in açıklamaları

Bilen, “Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük” diyerek durumu anlattı. Ayrıca, iş yerinde yangın çıkış kapısının bulunduğunu ancak diğer katların mesken olarak kullanılması nedeniyle çıkış kapısının olmadığını ifade etti.