CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazetecilere yönelik yapılan gözaltılara tepki göstermek amacıyla Halk TV'nin önüne gittiklerini açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın özgürlüğünden, adaletten, demokrasiden yana olan herkes faşizmin karşısında hakkın ve hukukun yanında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Halk TV programcısı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı. Pehlivan, Halk TV binası önünde; Asker ise Ankara’da gözaltına alındı. Seda Selek ise İstanbul'daki evinin önünden gözaltına alındı.

CHP'den dayanışma adımı

Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi Toplantısı’nı yarıda keserek, tüm yöneticiler ve ilçe başkanlarıyla birlikte Halk TV önüne giderek gazetecilere destek verdi. Bu dayanışma adımını, basın özgürlüğüne sahip çıkma ve demokrasiyi savunma adına önemli bir hamle olarak vurguladı.