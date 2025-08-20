Denizli’nin Çivril ilçesinde yer alan ve her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Işıklı Gölü, göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama noktası olarak biliniyor. Avlanmak için göle açılan balıkçılar İsmet Eren ve Ali Bozkurt, tekneleriyle seyir halindeyken yaklaşık 50 metre uzaklıkta çırpınan bir leylek fark etti.

Leyleğin balçıktan çıkarılması sağlandı

Balçığa saplanan leyleğe yaklaşan balıkçılar, kendilerini riske atarak leyleği balçıktan çıkardı. Leyleğin ayağında kırık tespit edildi. Balıkçılar, leyleği tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Leyleğin tedavisi için adım atıldı

Balıkçı İsmet Eren, “Bu göl sadece bize değil, tüm canlılara yuva. Balçık içinde mahsur kalan leyleği orada bırakmak vicdanımıza sığmazdı. Kurtardığımız leyleğin bir ayağı kırılmıştı. Leyleği ekiplerimize teslim ettik. İnşallah tedavisi kısa sürede biter ve doğaya geri döner” ifadelerini kullandı.

Göl, canlı yaşamını destekliyor

Işıklı Gölü, hem bölge halkı hem de göçmen kuşlar için yaşamsal öneme sahip bir alan olarak varlığını sürdürüyor. Göl çevresindeki ekosistemin korunması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.