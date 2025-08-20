Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaklaşık 4 bin artçı sarsıntı kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, artçı depremlerin büyüklüğünün 5’i geçmeyeceğini belirterek vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı.

Prof. Dr. Sözbilir, depremin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve doğrudan Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Sözbilir, “Ana şok sonrası yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge ve batısında Kuzey-Güney yönlü Gelenbe Fayı bulunuyor. Gelenbe Fayı bir bariyer gibi davranmış olabilir, bu nedenle yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometrelik bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz” dedi.

Deprem fırtınası riski düşük

Sözbilir, artçı depremlerin belli zamanlarda deprem fırtınasına dönüşebileceğini ancak büyüklüğün 5’i geçmeyeceğini vurguladı: “Belli ölçeklerde lokal bir deprem aktivitesi var. Birden fazla fayın etkisiyle bazı zamanlarda artçı depremler yoğunlaşabilir, ama büyüklük 5’i aşmayacak. Halkın panik havasından çıkması gerekiyor.”

Yıkım sınırlı, hasarlı bina sayısı yüksek

Sındırgı’daki depremin yıkım açısından sınırda olduğunu ifade eden Sözbilir, “Sadece bir bina tamamen yıkıldı, ancak hasar gören bina sayısı 1000’i bulmuş durumda. Kırsal alanlardaki yığma yapı tipindeki evlerde hasar daha fazla. Yeni yapılan konutlar, özellikle TOKİ projeleri, daha sağlam ve dayanıklı. Kırsal alanlarda ise binaların kenarlarına çelik direkler ekleyerek dayanıklılığı artırmak mümkün” dedi.

Prof. Dr. Sözbilir ayrıca, Sındırgı’daki depremlerin İstanbul’daki fay hatlarını etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.