Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı Bora Er'in babası Metin Siyami Er'in cenaze töreninde, dostları ve çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı.

Bora Er'e destek

Metin Siyami Er'in cenaze törenine birçok önemli isim katıldı ve çelenk gönderildi. Törene Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu katılım göstererek taziyelerini iletti. Törene katılan diğer isimler arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Buca Başkan Yardımcısı Gazi Çırak, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Karabağlar Eski Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve son olarak Eski Milletvekilleri Ali Yiğit ve Musa Çam çelenk yollayarak taziyelerini iletti.

Gümüşhaneli hemşerileri de yanındaydı

Cenaze törenine, Balçova Belediyesi çalışanları ve Metin Siyami Er'in Gümüşhaneli hemşerileri de yoğun katılım gösterdi. Törende, Bora Er'in acısını paylaşmak için birçok dostu ve çalışma arkadaşı bir araya geldi. Bora Er, babası Metin Siyami Er'in kaybıyla derin üzüntü yaşarken, cenazeye katılanların desteğiyle teselli buldu.