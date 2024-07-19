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Trafik kazalarını önlemek için tüm personeliyle belirledikleri alanlarda hava ve kara araçlarıyla sık sık uygulamalar yaptıklarını anlatan Sağdıç, bunlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

Özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarına yansıyan kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

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