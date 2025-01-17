İstanbul Büyükçekmece’de yaşanan korkunç olayda, lise öğrencisi 16 yaşındaki bir çocuk, müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Gözaltına alınan genç, hedefinin aslında hoşlandığı sınıf arkadaşı Yağmur olduğunu itiraf etti. Şok eden ifadeler, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Show Haber'in haberine göre zanlı ifadesinde, "Hoşlandığım kıza bir gün önce mesaj attım. ‘Sana hediye aldım, yarın gel vereyim’ dedim. Onu yangın merdivenlerine götürecektim. Önce çekiçle bayıltıp, sonra bıçaklayacaktım. Parçalara ayırmayı planlıyordum" şeklinde konuştu.

"Bir süredir planlıyordu"

Liseli Yağmur, tesadüfen o gün okula gitmediği için saldırıdan kurtuldu. Genç kız, "Bir süredir bir şeyler planlıyor gibiydi. Bana hediye aldığını söylemişti. Kitabın arasında bir şey olduğunu arkadaşım gördü, bıçak varmış" dedi.

"Şükürler olsun ki göndermemişim"

Yağmur’un annesi, "O gün kızımı uyandırmadım, bu karar hayatını kurtardı. Şükürler olsun ki göndermemişim" ifadelerini kullandı. Baba ise olayın ciddiyetini şu sözlerle anlattı: "Kızım tesadüfen kurtuldu ama başkasının çocuğu kurtulamayabilir. Bu tür insanlar, canlı bomba gibi etrafa bırakılmış."

Aile, yaşanan vahşetin "Sur canisi" Semih Çelik vakasını hatırlattığını söyledi. Bu olay, okullardaki güvenlik ve psikolojik destek ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.