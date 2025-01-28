Balçova Belediyesi, olası afetlerde hızlı müdahale ve etkin bir organizasyon için mahalle gönüllüleri arayışında. Başvuru süreci başladı, duyarlı vatandaşlar davet ediliyor.

Mahalle gönüllülerine çağrı

Balçova Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir duyuruyla mahalle afet gönüllüleri arayışını resmen başlattı. “Balçova mahalle afet gönüllülerini arıyor. Siz de katılın, hayat kurtarın” başlıklı çağrıda, son başvuru tarihi 3 Şubat 2025 olarak belirlendi. Vatandaşlar, Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve semt evlerinden başvuru yapabilirken, detaylı bilgilere Belediye Afet İşleri Müdürlüğü’nden ulaşabilecek.

BALKUT’un başarılı çalışmaları genişliyor

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, geçen yıl kurulan Balçova Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin (BALKUT) önemli bir görev üstlendiğini belirterek, gönüllü ağını genişletmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Mahalle gönüllüleri ile hızlı müdahaleyi ve güçlü bir iletişim ağı oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. BALKUT’un eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Yiğit, gönüllülerin eğitileceğini ve mahalle bazında etkili bir organizasyonun sağlanacağını vurguladı.

Kısa eğitim programı ile hazırlık

Gönüllülerin belirlenmesinin ardından, kısa süreli bir eğitim programı düzenlenecek. Bu program, gönüllülerin afet anında hızlı ve etkin müdahalede bulunmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı. Belediye Başkanı Yiğit, duyarlı vatandaşların katılımının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Her zaman afete hazırlıklı olmalı ve gerekli adımları atmalıyız. Bu anlamda mahallelerde örgütlenerek gönüllüler vasıtasıyla hazırlıklı olmayı ve hızlı müdahaleyi amaçlıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız belirlendikten sonra kısa bir eğitim programımız olacak. Duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Afet gönüllüsü olmak isteyenler, şu yöntemlerle başvuru yapabilir:

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Mahalle Semt Evleri

Afet İşleri Müdürlüğü (Detaylı bilgi için)

BALKUT yetkilileri, olası afetlere karşı hazırlık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.