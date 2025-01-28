Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bolu'da meydana gelen yangın felaketine dair duygularını paylaştı. Yangının, ihmaller zincirinin bir sonucu olarak çıktığını ifade eden Bahçeli, olayın ardından yaşanan tartışmalara da sert eleştirilerde bulundu.

Bolu'daki otelde çıkan yangının, 78 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Ateş düştüğü yere yakar" atasözünü hatırlatarak, yangında yaşamını yitirenlerin acısının tüm Türkiye’yi derinden sarstığını belirtti.

“Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum” diyen Bahçeli, bu trajik olayın siyasi çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, özellikle olayın ardından yaşanan siyasi çekişmelere de değindi. Yangın faciasının ardından, bazı siyasi figürlerin durumu fırsat bilerek karşılıklı suçlamalarda bulunduğunu belirten Bahçeli, "Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken, hiç olmaması gereken siyasi dalaşmalar bir ur gibi etrafı sardı" şeklinde sert ifadeler kullandı.

Bahçeli, Bolu'da hayatını kaybedenlerin isimlerini sayarken duygusal anlar yaşadı.

Bahçeli, siyasi istismara yönelik olarak şunları söyledi: "Ateşle oynamak, insanların canıyla, acısıyla siyaset yapmak insanlığa, vicdana sığmaz. Acıların üzerinden siyaset yapılamaz, yapılmamalıdır. Tüm bu acılara saygı göstermek gerekir."

"İşin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir"

Bahçeli, yangın felaketi sonrası gelişen tartışmalarla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, "Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir." şeklinde açıklama yaptı. Bahçeli, böyle trajik bir olayda sorumluluk almak yerine suçlamaların yapılmasını, insanlık değerlerinden uzak bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

MHP Lideri, facianın sorumlularının hukukun ve tarihin önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. "Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar, 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal ya da kişisel olarak taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler" dedi. Bahçeli, yargının görevini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, adaletin sağlanması için tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "Bırakalım yargı görevini yapsın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu ile çok yönlü soruşturmayı ikmal etsin. Otel sahibinden il özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek, en başta ülkemizin demokratik hukuk imajını gasp etmek ve çiğnemektir. Yangının faturasını Köroğlu Dağları'ndaki yaban hayvanlarına mı çıkaracağız? Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne yapılan başvurunun tespit edilen eksikliklerini ve aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Yangın merdivenlerini, işlemeyen anons ve uyarı sistemlerini, tahliye çıkışlarını, noksanlıkları, yetersizliği aşikar olan paratoner sistemini o mu, bu mu denetlemeliydi tartışmalarının akıbetini otelden ziyade otelin diğer eksikliklerini görmek, değerlendirmek ve mutlaka sonuca bağlamak gerekmektedir. Pişkin otel sahibinin suçu sabittir. Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesi, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim." diyerek insan hayatının ucuz olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ayrıntılar gelmeye devam edecek...