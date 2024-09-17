Balçova Belediyesi Spor Okulları 8 Branşta Yeni Dönemi Başlattı

Balçova Belediyesi Spor Okulları, yeni dönemine 8 farklı branşta başladı. Ücretsiz kurslar arasında basketbol, voleybol, futbol ve daha birçok seçenek yer alıyor.

8 branşta ücretsiz kurs

Balçova Belediyesi, 16 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Spor Okulları'nda yeni dönemini başlattı. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, jimnastik, anne çocuk jimnastiği, pilates ve yoga gibi geniş yelpazede kurslar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tüm kurslar ücretsiz olarak sunulurken, hem genç hem de yetişkinler spor yapmanın keyfini çıkartıyor.

Yaşlılar için açık alan egzersiz kursu

Belediye yetkilileri, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik açık alan egzersiz kurslarının da başladığını duyurdu. Hafta içi her gün 08.15'te futbol sahasında gerçekleşen bu egzersizler, sağlıklı bir yaşam için yaşlı vatandaşlara yönelik özel bir fırsat sunuyor. Kursa yeni katılanlar ve müdavimler sayesinde spor okullarında oldukça yoğun bir dönem başladı.

Uzman eğitmenlerle kaliteli eğitim

Belediye yetkilileri, her branşta spor akademisi mezunu uzman eğitmenler tarafından verilen derslerin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Balçovalı spor tutkunlarının yoğun ilgisinden memnun olduklarını ifade eden yetkililer, yeni başvuruların kabul edilmeye devam ettiğini söyledi.