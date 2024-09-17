İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 3 saat arayla iki farklı kıza sokakta yürüdükleri sırada tacizde bulunan motokurye, polis ekiplerinin titiz çalışması sayesinde yakalandı.

Olayın detayları

Dün sabah saatlerinde, kucağında çocuğu ile sokakta yürüyen E.Ç. isimli genç kız, arkadan yaklaşan ve plakası kapalı bir motosiklet ile fiziksel tacize uğradı. Yaşanan olay karşısında büyük şok yaşayan E.Ç., hemen polise başvurdu. Kısa süre sonra, aynı ilçede başka bir genç kız olan S.K. da benzer bir saldırıya uğradı.

Plakasını kapatmış

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasını pembe bir bez parçası ile kapattığını ve motosikletin üzerinde farklı bir korna olduğunu tespit etti. Bölgedeki diğer motokuryelerin de ifadeleri doğrultusunda şüpheli kısa sürede belirlendi.

Meslektaşları tarafından darp edildi

Polis tarafından gözaltına alınan T.C. isimli şüphelinin, daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilirken ilginç bir olay yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkarılan T.C., bekleyen meslektaşlarının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, diğer motokuryeler tarafından darp edildi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.