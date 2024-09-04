Balçova Belediyesi Meclisi, Eylül ayı ikinci oturumunda 2025-2029 Stratejik Planı'nı oybirliğiyle onayladı. Planın olumlu bir şekilde geçmesini değerlendiren Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Öznesi Balçova olan her şeye ‘evet’ diyoruz. Güçlü Balçova için, geleceğin Balçova’sı için çok çalışacağız, çok çabalayacağız. Birlikte üretip birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Katılımcı yaklaşım ile anket çalışması

CHP Grup Sözcüsü Korcan Uçman, stratejik plan için 1500 kişilik bir anket çalışması yapıldığını belirtti. Uçman, “Tespit edilen 120 kurum/kuruluş ile meclisimiz, 8 mahalle muhtarımız ve 33 STK ile anket çalışması gerçekleştirdik. Bu katılımcı yaklaşımın sonunda stratejik planımızı, kurumsal gelişim, kentsel ve yapısal gelişim, toplumsal gelişim ve ekolojik denge olmak üzere dört ana başlık altında topladık. Misyonumuz; şehrimizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak hizmetlerimizi ‘sosyal ve yeni nesil belediyecilik’ anlayışı ile sunmak olarak belirlenirken, vizyonumuz; öncü bir yerel yönetim ve demokrasi kenti olarak yenilikçi projeler ile çevreye duyarlı uluslararası sürdürülebilir turizm kenti olmaktır" dedi.

Hedefler: Sağlıklı yaşam akanları ve gündüz bakım evleri

Uçman, stratejik planın hedeflerine de değinerek, "Kalıcı, sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, yeşil alan miktarını artırmak, termal ve kür merkezi inşa etmek, çalışan çocuklu kadınlarımıza güvenle çocuklarını teslim edebilecekleri gündüz bakım evlerini hizmete sunmak en büyük arzumuz. Toplumsal gelişim ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Biz CHP’li sosyal demokrat belediyeler olarak kıblemizi insana çeviriyoruz. Bu planı hazırlarken İzmir Bölge Planı da dahil olmak üzere pek çok ışık tutan planın yanı sıra Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki 17 maddeyi de dikkate aldık. Bu planın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye ekledi.

Uslusoy: “Hayırlı olsun”

Uçman’ın ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Uslusoy, "Stratejik planın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bizler de AK Parti Grubu olarak Balçova’nın faydasına olan her konuda olumlu görüş bildireceğimizi ifade ediyoruz" dedi.